Crianças com Covid-19 são duas vezes mais assintomáticas que adultos, mostra inquérito sorológico de SP

Entre os mais novos, o índice é de até 71,3%; já para os mais velhos, a taxa não ultrapassa 40%

EFE Assim como entre os adultos, a cor preta ou parda registrou maior prevalência em todas as fases



O governo da cidade de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (13), o resultado do 8º inquérito sorológico com a população da cidade e do 4º realizado nas escolas da rede pública e particular, com as crianças e adolescentes. Entre os adultos, a última etapa colheu material de 2.016 pessoas e mostrou prevalência de 13,6% — podendo alcançar 15,8%. Nas oito fases, quando analisadas em conjunto, a maior prevalência da Covid-19 foi registrada em jovens e adultos até 49 anos, da classe D/E, pretas ou pardas e que moram em regiões de IDH baixo. Entre os fatores protetivos mais efetivos, estão: teletrabalho, distanciamento social e maior escolaridade — já que a incidência da doença foi de 3x a 6x menor em pessoas com o nível superior. Entre os adultos, apenas entre 35% e 40% foram casos assintomáticos.

Entre as crianças e adolescentes, estudantes da esfera pública e privada, foram coletados 2.069 exames dos 6 mil escolares. Nesta quarta fase, a prevalência da Covid-19 é de, em média, 16% — sendo que, nas escolas municipais foi de 17,6%; nas estaduais, 15,4%; e nas privadas, 12,6%. Estima-se que 236.841 dos alunos da cidade de São Paulo já tenham adoecido pelo novo coronavírus e produziram anticorpos, sendo que cerca de 64,9% dos casos foram assintomáticos. De acordo com o governo municipal, 98% das crianças estão protegidas com distanciamento social e o uso de máscara. Na rede pública, entre 26% e 29% dos alunos moram com pessoas acima de 60 anos; na rede privada, esse número é de 30%. Entre os professores, a prevalência está entre 4,5% e 7,8%.

Assim como entre os adultos, a cor preta ou parda registrou maior prevalência da doença em todas as fases. Um número que chama a atenção é o de assintomáticos, que entre as crianças é o dobro do registrado em adultos: média de 64,9%, com pico de 71,3% nos alunos da rede municipal. A equipe do prefeito Bruno Covas chamou a atenção para a relação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) com a Covid-19 e anunciou que a data para retorno das atividades escolares regulares deve ser anunciada na próxima semana, junto com o Censo que está sendo realizado nas escolas.