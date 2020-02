Cultura confirma exoneração de reverenda Jane da pasta

De acordo com a pasta, a decisão de exonerar Janicia Silva, que havia sido convidada para o cargo de secretária-adjunta por Regina Duarte, partiu do ministro do Turismo Marcelo Alvaro Antonio

A atual secretaria-adjunta da Secretaria da Cultura, reverenda Jane, deve ser exonerada ainda nesta sexta-feira (7) do cargo. A reverenda Jane foi convidada para o cargo por Regina Duarte antes mesmo da atriz assumir a pasta no lugar de Roberto Alvim, demitido do cargo após copiar frases de um discurso do ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels.

Ex-chefe da Secretaria de Diversidade Cultural (SDC), a reverenda Jane, seria a número 2 da atriz na Cultura.

Regina já aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não assumiu formalmente o cargo. Em nota, a pasta informou que a exoneração foi um decisão do ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio. Ainda não há um novo um nome para o cargo deixado por Jane.

“Por decisão do Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, a Secretária de Diversidade Cultural da Secretaria Especial de Cultura, Janicia Silva, será exonerada nesta data. Ainda não há nenhuma definição sobre quem irá ocupar o cargo”.