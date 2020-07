Curado da Covid-19, Bolsonaro publica foto com a filha Laura

Ontem, o presidente anunciou que o seu quarto teste para o coronavírus havia dado negativo

Reprodução Laura, de 9 anos, é filha de Bolsonaro com a esposa Michelle



Curado da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo, 26, uma foto tomando café da manhã com a filha Laura, de 9 anos. O presidente se limitou a escrever apenas “bom dia a todos”, na rede social. Ontem, Bolsonaro anunciou que o seu quarto teste para o coronavírus havia dado negativo, quase 20 dias depois do diagnóstico da doença, feito no dia 7 de julho. Ele deu um passeio de moto por Brasília e prometeu a um grupo de apoiadores que contratos futuros de concessões de rodovias não irão cobrar pedágio de motociclistas.

Devido à Covid-19, Bolsonaro estava até agora isolado no Palácio do Alvorada, longe da esposa Michelle Bolsonaro e das filhas. O resultado de todas havia dado negativo para a doença. Michelle é mãe de Laura e Letícia Firmo, de 17 anos, fruto de outro relacionamento da primeira-dama. Já o presidente tem outros três filhos: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo, o vereador Carlos, e Renan, de 22 anos.