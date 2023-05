Damares Alves fala sobre a apreensão de 290 kg de maconha em aeronave da igreja de seu tio

Em suas redes sociais, a senadora confirmou parentesco com o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e afirmou que soube do caso ‘através da imprensa’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Nas redes sociais, Damares fala sobre a apreensão de maconha em avião da igreja do tio



Em suas redes sociais, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se manifestou sobre a apreensão de 290 kg de maconha pela Polícia Federal no último sábado, 27, no avião da Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará. A instituição religiosa é chefiada pelo pastor Josué Bengtson, tio da ex- ministra da mulher e dos direitos humanos. No Instagram, a parlamentar publicou que não tem qualquer envolvimento com o caso e confirmou o parentesco com o religioso e a sua liderança local na organização eclesiástica, que, por sua vez, é dona da aeronave que foi alvo da PF. Além da ferramenta stories, a senadora divulgou nota nesta terça-feira, 30, em que afirma que soube do caso “através da imprensa”.

Damares salienta que “entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria igreja”. “Mais informações poderão ser obtidas com a própria PF”, termina o comunicado. Na ação da Polícia Federal, um suspeito foi preso por tráfico interestadual de drogas. Ele ainda tentou escapar, mas foi capturado em meio à fuga, na aeronave foi encontrada 290 kg de skunk, uma variante mais concentrada da maconha.