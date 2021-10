Damares defende veto de Bolsonaro: ‘A prioridade é vacina ou absorvente?’

Durante discurso em evento, ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos falou sobre a decisão do presidente em vetar a distribuição do item de higiene

Isac Nóbrega/PR Ministra disse que nenhum governo anterior se preocupou com o tema



A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, se posicionou a favor do veto de Jair Bolsonaro (sem partido) à distribuição gratuita de absorventes para mulheres. Durante um evento no Paraná realizado nesta sexta-feira, 8, Damares disse que a população precisa escolher a prioridade: ‘vacina ou absorvente?’. “Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente? As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora o Bolsonaro é o carrasco, porque ele não vai distribuir esse ano”, questionou Damares. A decisão de Bolsonaro gerou debate sobre o tema, com diversas pessoas questionando as motivações da ação. Segundo o presidente, a proposta não apresentava maneiras para custear a distribuição.