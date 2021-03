Datafolha: 76% dos brasileiros acreditam que vacinação contra Covid-19 está mais lenta do que deveria

Segundo a pesquisa 8% acreditam que a imunização está sendo feita em velocidade adequada; levantamento ouviu mais de 2 mil brasileiros

Romildo de Jesus/Futura Press/Estadão Conteúdo - 04/03/2021 Apenas 2,54 % dos brasileiros já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus



Uma pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, mostra que, para 76% dos brasileiros, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil está mais lenta do que deveria, enquanto 18% acreditam que a imunização está sendo feita em velocidade adequada. Apenas 6% consideram que aplicação de vacinas está sendo realizada de forma mais rápida do que deveria. Outros 1% não souberam responder. De acordo com os dados, divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo, 2.023 pessoas foram ouvidas pelo instituto entre os dias 15 e 16 de março. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A maioria dos brasileiros, 43%, acredita que em seis meses a um ano todos os brasileiros terão sido vacinados contra a coronavírus. Para 26%, a campanha de vacinação será finalizada em um prazo entre um e dois anos. Enquanto isso, 10% se mostraram positivos com o ritmo de imunização no Brasil e afirmaram que em seis meses toda a população está vacinada. Outros 10% consideram que a vacinação de todos os habitantes do país deve demorar mais de dois anos. Dos entrevistados, 11% não souberam opinar sobre o assunto. Segundo o MonitoraCovid-19, uma ferramenta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 7,09 % brasileiros receberam a primeira dose da vacina, enquanto 2,54 % já receberam a segunda dose. De acordo com o painel, se a vacinação continuar no mesmo ritmo, demorará cerca de 1.689 dias para que todos os brasileiros estejam imunizados com a segunda dose.