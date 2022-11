De cantora gospel a condenada: Relembre a trajetória de Flordelis

Ex-deputada foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada

Em 2018, Flordelis foi eleita deputada federal pelo PSD no Rio de Janeiro, obtendo 196 mil votos



Neste domingo, 13, a ex-deputada, cantora gospel e pastora Flordelis foi condenada pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) após julgamento por júri popular, a pastora foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Após a leitura da sentença a defesa da ex-deputada se manifestou, dizendo que a condenação era esperada e que a opinião pública estava contra ela. “Como tínhamos dito no decorrer do julgamento, era uma condenação esperada, tendo em vista que a opinião pública estava majoritariamente contrária a ela. Obviamente que isso impacta os jurados, até por que são seres humanos”, disse o advogado Rodrigo Faucz, que garantiu que irá recorrer. A condenação coloca um fim na saga política da pastora, que já foi tema de filme e ficou conhecida por adotar mais de 50 crianças ao longo de sua vida.

Nascida e criada no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, Flordelis perdeu seu pai e seu irmão aos 14 anos. Nesta época, começou a frequentar a igreja evangélica e a ajudar crianças e adolescentes em situação vulnerável. Em 1994, ela adotou 37 crianças, sendo 14 bebês, de uma vez só. Ela chegou a ser criticada pelas adoções, mas provou que ajudou a tirar as crianças de situações perigosas. Em 2009, sua vida foi contada no filme “Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar”. Depois do lançamento, ela se aproximou de gravadoras e lançou álbuns, sendo que seu trabalho “Questiona ou Adora”, que vendeu mais de 80 mil cópias e rendeu à Flordelis um isco de platina. Ao todo, Flordelis teve 55 filho, sendo 51 adotados.

Antes de ser eleita deputada, Flordelis se candidatou ao cargo de vereadora da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, conseguindo 2.262 votos válidos, mas não sendo eleita. Em 2016, ela foi pré-candidata à prefeitura da cidade, mas não concorreu. Em 2018, entretanto, Flordelis foi eleita deputada federal pelo PSD no Rio de Janeiro, obtendo 196 mil votos (2,55% do total) e sendo a mulher mais votada do Estado. Entretanto, em meio às acusações de ter sido responsável pela morte do marido Anderson do Carmo, Flordelis passou pelo processo de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, com 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções. Menos de duas semanas depois, ela foi oficialmente expulsa do PSD.