Defesa de Flordelis fala em ‘condenação esperada’, alega ‘nulidades’ no processo e diz que vai recorrer da condenação

Advogado da pastora disse que a opinião popular contra Flordelis influenciou na decisão do júri; ela foi condenada a 50 anos de prisão

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Pastora foi condenada após julgamento que se estendeu por 7 dias



A ex-deputada Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ser considerada mentora da morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Pastora foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Após a leitura da sentença a defesa da ex-deputada se manifestou, dizendo que a condenação era esperada e que a opinião pública estava contra ela. “Como tínhamos dito no decorrer do julgamento, era uma condenação esperada, tendo em vista que a opinião pública estava majoritariamente contrária a ela. Obviamente que isso impacta os jurados, até por que são seres humanos”, disse o advogado Rodrigo Faucz. Em seguida, ele afirmou que a defesa de Flordelis irá recorrer da decisão. “Tem duas nulidades absolutas no decorrer deste último dia. Então, vamos recorrer, obviamente, para que o júri seja anulado em relação à Flordelis”, concluiu.

A decisão foi tomada pela 3ª Vara Criminal de Niterói após um julgamento que durou sete dias e foi presidido pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce. O último dia de sessão durou 21 horas. A filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. Os filhos adotivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira, foram inocentados, assim como a neta biológica Rayane dos Santos. “Depois de três anos na busca pela justiça a família do Anderson está satisfeita com a condenação da chefe dessa organização criminosa, pois sem a atuação dela o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Estamos satisfeitos com a condenação da Simone que tentou puxar toda essa falsa acusação de estupro em desfavor do Anderson”, declarou a defesa de Anderson.