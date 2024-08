Defesa Civil afirma que 99,9% dos incêndios ocorridos no interior de SP foram causados por ação humana

PF informou que 32 processos tinham sido abertos para investigar possíveis incêndios criminosos no Brasil, dois desses no estado de São Paulo

Divulgação-Corpo de Bombeiros de Batatais Wolff também explicou que ainda não foi decretado estado de emergência estadual porque nem todos os pedidos dos municípios afetados foram concluídos oficialmente



Em coletiva de imprensa ocorrida nesta segunda-feira (26), Wolnei Wolff, secretário Nacional de Proteção e da Defesa Civil, afirmou que 99,9% dos focos de incêndio no interior do estado de São Paulo foram causados por ação humana. “Não houve raio e também não houve acidente de torres de alta tensão que justificasse esse início dos incêndios, 99,9% é atividade humana mesmo. O ser humano por algum objetivo acha que o fogo resolve o problema dele, mas não tem ideia de que pode perder o controle”, afirmou. Ainda segundo Wolff, a Polícia Federal informou que, até domingo (25), 32 processos foram abertos para investigar possíveis incêndios criminosos no Brasil, sendo que dois desses foram no estado de São Paulo. Wolff também explicou que ainda não foi decretado estado de emergência estadual porque nem todos os pedidos dos municípios afetados foram concluídos oficialmente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O reconhecimento federal só é feito quando solicitado pelo governo do estado. No caso concreto ontem nós tínhamos a informação no nosso sistema que 51 municípios estavam sendo coletados pelo estado, hoje são 56, mas essas informações não foram completadas no sistema, concluídas pela Defesa Civil do estado, a gente não consegue agir em relação ao reconhecimento federal”, afirma. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, por sua vez, não acredita em ação orquestrada. Na avaliação de Tarcísio, três grandes fatores foram responsáveis pelo alastramento do fogo nos últimos dias: estiagem, altas temperaturas e ventos fortes: “Primeiro, de fato, é estiagem severa que se alastrou aí por muito tempo… O estado de São Paulo vem sofrendo. A gente já tinha vários municípios em situação de emergência”.