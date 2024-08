Polícia prende mais um suspeito de atear fogo intencionalmente no interior de São Paulo

Após um fim de semana de transtornos, Defesa Civil do Estado afirmou que não há mais registro de focos ativos de incêndios, mas 48 municípios permanecem em alerta máximo para queimadas

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele é o quarto suspeito detido no Estado em menos de uma semana por ocorrências semelhantes



A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (26) mais um suspeito de atear fogo intencionalmente no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele é o quarto suspeito detido no Estado em menos de uma semana por ocorrências semelhantes. O detido é um homem de 27 anos, que foi flagrado provocando um incêndio no bairro Jardim Aurora, em Batatais, região de Franca. O suspeito foi preso em flagrante depois que a equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) receber a denúncia de que um homem estaria colocando fogo em uma pastagem anexa à uma Área de Preservação Permanente (APP).

Após queimar uma área de pasto, o fogo e espalhou e atingiu a cerca e o quintal de uma residência, informou a Secretaria da Segurança Pública. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Brigada de Incêndio da Prefeitura conseguiram conter as chamas e ninguém ficou ferido, segundo a pasta. Os policiais conseguiram localizar o suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Batatais, que registrou o caso como incêndio. Com ele, foram encontradas serras, alicate, isqueiro e uma caixa de fósforos. Conforme mostrou o Estadão, é a segunda pessoa da cidade presa pelo mesmo motivo em dois dias. O outro homem preso em Batatais tem 42 anos e diz fazer parte de uma facção. Ele foi flagrado colocando fogo em uma área de mata na cidade e detido pela Polícia Militar no último domingo, 25. Os agentes foram acionados por moradores, que presenciaram a ação do suspeito.

Segundo a SSP-SP, o homem disse aos policiais que faz parte de uma facção e que chegou a gravar um vídeo comemorando o gesto de provocar a queimada. Com passagens por roubo, furto, homicídio e posse de droga, ele foi conduzido ao plantão da Delegacia Seccional de Franca e foi indiciado por causar incêndio. Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas para dois homens, em Porto Ferreira, também no domingo (25). Contra a dupla, há registros de infrações ambientais, como queima de lenhas em Área de Preservação Ambiental.

O Estado vem sofrendo com incêndios florestais que avançam pelas cidades, bloqueando estradas, interrompendo operações em aeroportos e provocando mortes. Após um fim de semana de transtornos, a Defesa Civil do Estado afirmou nesta segunda-feira (26) que não há mais registro de focos ativos de incêndios, mas 48 municípios permanecem em alerta máximo para queimadas. A Polícia Federal também instaurou novo inquérito para investigar os casos.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte