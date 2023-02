Defesa Civil alerta para mais chuvas com descargas elétricas, rajadas de vento e granizo no litoral de SP

De acordo com o órgão, está prevista uma chuva de 100 mm na Baixada Santista e no litoral Sul

Reprodução/Twitter/@prefeirofa São Sebastião foi fortemente afetado pelas chuvas deste domingo



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um comunicado na manhã deste domingo, 19, alertando a população do litoral paulista que as fortes chuvas não devem cessar nas próxima horas. Em nota, o órgão informou que as pancadas devem ser acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo granizo em algumas regiões do Estado. “Os atuais modelos meteorológicos continuam indicando acumulados elevados, principalmente para a Baixada Santista e litoral Sul”, diz um trecho. De acordo com a Defesa Civil, está prevista uma chuva de 100 mm nessas regiões. No litoral Norte, a estimativa é de 80 mm. A região, porém, foi a mais afetada nas últimas horas. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após uma pedra deslizar e atingir sua casa. São Sebastião, por sua vez, decretou estado de calamidade pública, cancelou seu evento de Carnaval e criou postos de emergência após uma queda de 600 mm. Alagamentos também foram registrados em Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga e outros lugares do Estado. Diversos trechos da Rodovia Rio-Santos e da Mogi-Bertioga foram interditados, seja por queda de árvores, desmoronamentos e alagamentos.

