Polícia Civil apreende Lamborghini e BMW em operação contra racha em vias de SP

Um dos alvos da operação é o influenciador Gabriel Ciate, conhecido como GB Ciate

  • 12/09/2025 16h46
Reprodução influenciador Gabriel Ciate (1) Influenciador Gabriel Ciate foi alvo de uma operação da Polícia Civil contra rachas na via

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma Lamborghini e uma BMW em operação realizada na manhã desta sexta-feira (12). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois veículos esportivos seriam usados para praticar rachas nas vias da capital paulista. A disputa é considerada um crime de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Além da sanção penal, que pode incluir detenção, o infrator pode sofrer a suspensão ou proibição de dirigir. Um dos alvos da operação é o influenciador Gabriel Ciate, conhecido como GB Ciate. A defesa dele não foi localizada. A ação foi realizada por policiais do 15° Distrito Policial, no Itaim Bibi, para onde os carros foram levados.

*Com informações do Estadão Conteúdo

