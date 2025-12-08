Defesa Civil emite alerta severo de chuva em SP

Nas Zonas Leste e Sudeste pode haver chuvas de granizo e formação de alagamentos

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o CGE, o tempo abafado gerou zonas de instabilidade que atuam com intensidade e de forma isolada



A Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira (8) um alerta severo de chuva para a capital paulista e Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o comunicado, a cidade está sofrendo com raios, vento e granizo. As rajadas de vento podem chegar a 90 km/h. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) também colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos, nas Zonas Norte, Oeste, Sudeste, Centro, e nas Marginais Tietê e Pinheiros, às 13h.

Anteriormente, o 12h23 já estavam em estado de atenção as Zonas Leste e Sul. Segundo o CGE, o tempo abafado gerou zonas de instabilidade que atuam com intensidade e de forma isolada. Nas Zonas Leste e Sudeste pode haver chuvas de granizo e formação de alagamentos.

A Defesa Civil também alertou que a partir de quinta-feira (11) o risco de temporais deve diminuir bastante, mas que o risco de rajadas de vento isoladas ainda não pode ser descartado. Também informou que o gabinete de crise foi ativado.