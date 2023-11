Defesa Civil registra nova morte causada por temporal em São Paulo; total vai a 7

Caso ocorreu em Ilhabela após uma embarcação naufragar e um dos tripulantes não sobreviver; outras duas pessoas foram socorridas

A Defesa Civil de São Paulo confirmou neste domingo, 5, mais uma morte em decorrência do temporal que atingiu a capital paulista e a região metropolitana do Estado na tarde da sexta-feira, 3. Com a nova confirmação, o total de mortos já chega a sete. O caso ocorreu em Ilhabela, após uma embarcação naufragar. Um dos tripulantes não resistiu e outros dois foram socorridos e encaminhados ao serviço de saúde. “Além deste, uma pessoa em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; uma em Suzano e duas na capital, todas após quedas de árvores”, afirmou a Defesa Civil. O órgão também registrou cerca de cem desabamentos em todo o estado, em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis. Foram registrados mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades. A Defesa Civil ressaltou que não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.

A Sabesp também informou que existem pontos ainda sem energia, afetando o abastecimento das seguintes localidades: São Mateus, Itaquera, Vila Mariana, Vila Clara e Capão Redondo e, também nas cidades de Itapecerica da Serra, Cotia, Osasco, Barueri, Guarulhos, Taboão da Serra, Biritiba Mirim e Suzano. Como o site da Jovem Pan antecipou, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) aponta que a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 15h40 e 17h30. Uma forte ventania atingiu a Zona Sul da cidade, além de uma chuva de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 874 chamados para queda de árvores, além de dois para enchentes e alagamentos e 46 para desabamentos ou desmoronamentos na capital e na Grande São Paulo. Apesar do temporal, a previsão é que a frente fria que atingirá a capital seja breve, deixando o final de semana sem previsão de novos temporais. O domingo deve ser ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas variam 13ºC e 26ºC.