Temporal atinge SP e causa alagamentos, quedas de árvores e falta de energia

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 100 chamados na capital e na Grande São Paulo; duas mortes são confirmadas pela Defesa Civil estadual em Osasco e Santo André

Divulgação/Defesa Civil Queda de árvore causada por chuva em São Paulo



A cidade de São Paulo foi atingida por um temporal na tarde desta sexta-feira, 3. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 15h40 e 17h30. Uma forte ventania atingiu a Zona Sul da cidade, além de uma chuva de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 120 chamados para queda de árvores, além de uma enchente e 12 desabamentos na capital e na Grande São Paulo. Em Osasco, duas árvores caíram sobre um muro e um veículo foi atingido na Avenida Luiz Rink. Uma pessoa estava no interior do automóvel e acabou morrendo, segundo a Defesa Civil do Estado. Ainda segundo apurou o site da Jovem Pan junto a fontes da Defesa Civil estadual, outra morte foi registrada em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com o CGE, cidade registrou quatro pontos de alagamentos: Butantã e Pinheiros (Zona Oeste), Vila Formosa (Zona Leste) e Santo Amaro (Zona Sul). Houve relatos de queda de energia na região da Vila Prudente, Mooca e Belém (zona leste), Ipiranga e em Guarulhos (Grande SP). Segundo a equipe de meteorologia do órgão, essa condição meteorológica eleva o potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamentos de rios e córregos, mesmo com o deslocamento rápido da área de chuva.

Pelas redes sociais, usuários publicaram vídeos que mostra a força da chuva que atingiu a cidade. Ainda segundo o órgão, as rajadas de ventos poderão chegar aos 70km. De acordo com o GCE, uma frente fria que atingirá capital será breve, deixando o final de semana sem previsão de novos temporais. O sábado deve começar com céu nublado e rajadas de vento. No decorrer do dia, o éu ficará com poucas nuvens. A mínima é de 15ºC e a máxima deve chegar aos 28ºC. Já no domingo, 5, o dia deve ser ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas viram 13ºC e 26ºC. Usuários postaram vídeos pelas redes sociais que mostram a força do temporal que atingiu a cidade.

Ha anos não via uma chuva de vento tão forte aqui em SP pic.twitter.com/NPB2m7plRP — pagani bem que mal tem (@PAG_ANI) November 3, 2023