Defesa de Baldy afirma que prisão é ‘descabida’ e nega envolvimento do secretário em esquema

Em nota, advogados citam vida “pautada pelo trabalho, correção e retidão”do secretário, alvo de ação da Lava Jato

Divulgação Alexandre Baldy foi preso nesta quinta-feira



A defesa de Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo preso no âmbito da Operação Dardanários – deflagrada nesta quinta-feira pela força-tarefa da Lava Jato -, em nota enviada à imprensa, negou qualquer tipo de envolvimento do político no esquema apurado pela polícia federal. “Alexandre Baldy tem sua vida pautada pelo trabalho, correção e retidão. Foi desnecessário e exagerado determinar uma prisão por supostos fatos de 2013, ocorridos em Goiás, dos quais Alexandre sequer participou.” O texto ainda disse que Baldy “sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer questão, jamais havendo sido questionado ou interrogado, com todos os seus bens declarados, inclusive os que são mencionados nesta situação. A medida é descabida e as providências para a sua revogação serão tomadas.

A ação mira desvios na Saúde do Rio de Janeiro e em São Paulo que envolvem órgãos federais. As primeiras informações dão conta de que a Polícia Federal identificou um conluio entre empresários e agentes públicos que tinham por finalidade contratações que eram dirigidas. O juiz federal Marcelo Bretas expediu 6 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Petrópolis (RJ), São Paulo, São José do Rio Preto (SP), Goiânia e Brasília. Durante as buscas nos endereços de Baldy, a PF apreendeu R$ 90 mil em um cofre em Brasília.

Em nota assinada por João Doria, o governador reforça que os fatos que levaram às acusações contra Alexandre Baldy “não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo” e, dessa forma, “não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos”. “Na condição de Governador de São Paulo, tenho convicção de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça”, disse o governador.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos confirmou que a Polícia Federal esteve na sede, em São Paulo, cumprindo mandado de busca e apreensão da Operação Dardanários, que foi expedido pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. “Importante ressaltar que tal operação não tem relação com a atual gestão do Governo de São Paulo. A STM colaborou junto à PF enquanto estiveram no prédio. Após as buscas, nenhum documento ou equipamento foi levado pela Polícia Federal”, diz o texto.