Delegado que investigava acidente com Porsche em SP é afastado do caso

O delegado Nelson Alves, que estava à frente das investigações sobre o acidente com o Porsche que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, no dia 31 de março, em São Paulo, deixou o caso e foi transferido do 30º Distrito Policial, no Tatuapé (zona leste). O delegado Milton Burguese foi designado para o lugar. Alves passa assumir o 81º DP, Belém. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) nega que a autoridade tenha sido afastada do distrito e justifica a troca como uma “mudança administrativa”. Segundo a pasta, o delegado Burguese foi para o 30° DP por ter experiência em apurações de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

Alves investigava as circunstâncias da morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Havia a possibilidade de abertura de outro inquérito para averiguar se houve prevaricação dos policiais militares que atenderam a ocorrência, no dia 31 de março. Diligências indicam que Fernando Sastre Filho teria fugido do local do acidente e, por esse motivo, as imagens das câmeras corporais dos policiais foram requisitadas pela Polícia Civil. A defesa nega a fuga.

