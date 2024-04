Dono de Porsche paga R$ 500 mil de fiança e oferece R$ 1.412 por mês a família da vítima

Em petição apresentada, a defesa do acusado diz estar “sensível ao momento” e afirma que ficou sabendo, por meio da mídia, que a família do motorista de aplicativo passa por dificuldades financeiras

Reprodução/Jovem Pan News Durante depoimento feito no hospital, Marcus afirmou que Fernando fez uso de bebida alcoólica antes do acidente



Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche acusado de matar Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo, em um acidente de trânsito, ofereceu um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412 por mês à família da vítima, mas não informou o período que duraria a ajuda financeira. Em petição apresentada nesta quinta-feira (11), a defesa do acusado diz estar “sensível ao momento” e afirma que ficou sabendo, por meio da mídia, que os parentes de Ornaldo passam por dificuldades financeiras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o advogado de defesa da família da vítima, eles classificam o valor irrisório devido à barbárie de como se deu os fatos e por isso, vão recusar a quantia, já que Fernando também pagou a fiança de R$ 500 mil. O passageiro da Porsche, Marcus Vinícius Machado Rocha, de 22 anos, teve alta hospitalar e se recupera em casa, fazendo fisioterapias, segundo informações dadas pelo advogado dele. Durante depoimento feito no hospital, Marcus afirmou que Fernando fez uso de bebida alcoólica antes do acidente, na madrugada do dia 31 de março.

*Com informações do repórter David de Tarso