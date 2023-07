Deputada Carla Zambelli processa jornalista que foi perseguido por ela com arma

Ação ocorre depois da publicação de artigo pelo homem considerado ‘difamatório’ pela parlamentar

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2022 Carla Zambelli durante Audiência Pública Interativa em Brasília, no Distrito Federal



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) moveu uma queixa-crime contra Luan Araújo, homem que ficou sob a mira de uma arma da parlamentar na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O motivo da ação judicial se deve à publicação de um artigo no site “Diário do Centro do Mundo”, que está sendo considerado “difamatório” por Zambelli. O texto foi escrito por Luan após a parlamentar postar um vídeo nas redes sociais contando que está com medo de perder o mandato. “Zambelli, que diz estar com problemas, na verdade está na crista da onda. Continua no partido pelo qual foi eleita, segue com uma seita de doentes de extrema-direita que a segue incondicionalmente e segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades”, diz um trecho. “A ‘preocupação’ dela para inglês ver não me comove. Eu quero mesmo é que a justiça daquele dia seja feita para eu dormir em paz”, finaliza o jornalista.

Por sua vez, a defesa de Carla afirma que a deputada foi ofendida na ocasião e continua sendo posteriormente: “Recordemos que quando dos fatos, a deputada foi ofendida, provocada e xingada, o que foi esquecido por muitos. Essas ofensas e difamações não cessaram e essa queixa-crime justamente quer fazer cessar esse discurso de ódio contra ela”, afirma, em nota, o advogado criminalista Daniel Bialski, que está responsável pela defesa da parlamentar.