Deputado dos EUA pede que STF reverta suspensão do X

O responsável pelo requerimento é o deputado norte-americano Chris Smith, integrante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos e presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos

Kirill Kudryavtsev/AFP Alexandre de Moraes ainda não se manifestou



O deputado norte-americano Chris Smith, integrante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos e presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos, solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil reverta a decisão de suspender a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. A solicitação foi feita após uma audiência no Congresso americano em maio deste ano, onde Smith examinou as decisões da justiça brasileira relacionadas ao bloqueio de contas no país.

De acordo com o site do parlamentar, Smith encontrou-se com brasileiros no Capitólio, sede do legislativo americano. Esses brasileiros são investigados pela justiça brasileira e tiveram suas contas bloqueadas. O deputado contesta as decisões judiciais tomadas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes e pede a reativação da rede social X no Brasil. Até o momento, o Ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre o pedido do deputado norte-americano.

*Com informações da repórter Aline Becketty

Reportagem produzida com auxílio de IA