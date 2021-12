Deputado federal reage a tentativa de assalto na zona sul de SP e troca tiros com suspeitos

Alexandre Leite conseguiu evitar que fosse roubado; ele registrou boletim de ocorrência em delegacia

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Alexandre Leite é o relator de projeto que flexibiliza porte de armas para a população



O deputado federal Alexandre Leite (DEM) reagiu a uma tentativa de assalto na Rodovia dos Imigrantes, no Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo, nesta sexta, 10, por volta das 18h30. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Leite notou dois homens em duas motos emparelhando com seu carro, um dos quais possuía uma arma de fogo. Os suspeitos teriam tentado interceptá-lo e chegaram a disparar, quando o parlamentar atirou de volta para se defender. Os assaltantes fugiram, enquanto o deputado foi para o 100º DP (Jardim Herculano), onde abriu boletim de ocorrência e apresentou a documentação da arma que possui. Em nota enviada à Jovem Pan, o deputado destaca que tem porte de arma e disse ter disparado dois tiros. O caso foi enquadrado como ‘tentativa de roubo’ e encaminhado ao 83º DP (Parque Bristol). Leite é relator do projeto que flexibiliza o porte de arma em Brasília, ou seja, que permite que os cidadãos possam andar armados na rua, e não somente possuir uma em casa.