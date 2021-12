Explosão causada por gás de cozinha faz casa desabar em São Paulo e deixa feridos

Idoso de 62 anos está em estado gravíssimo, com traumas no tórax e na face; acidente foi causado pelo corte da mangueira de um botijão

Reprodução/Twitter/@@BombeirosPMESP Laje da residência despencou após a explosão causada por um gás de cozinha



Uma explosão causada por gás de cozinha na manhã desta sexta-feira, 10, provocou o desabamento de uma residência na Zona Leste de São Paulo. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma delas um idoso em estado gravíssimo. O acidente ocorreu por volta das 6h09 na Rua Arbela, 860, no bairro Itaquera. Segundo informações da Polícia Militar, a mangueira do botijão de gás estava cortada, o que deve ter levado ao vazamento. A explosão fez com que a laja do imóvel desabasse.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas pelos familiares, duas sofrerem de um mal súbito. Já o idoso, de 62 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Pronto Socorro São Matheus. O homem está em estado gravíssimo, com traumas no tórax e na face, e foi entubado. As casas do redor também foram interditadas. A Defesa Civil também foi acionada. Ocorrência foi encaminhada para o 24º Distrito Policial.