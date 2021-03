Deputado promete travar projetos de Doria na Alesp contra toque de recolher em SP

Douglas Garcia (PTB) afirmou que entrará com um projeto de decreto legislativo para sustar efeitos da fase emergencial e disse que vai ‘lutar contra o governador’

Alesp/Divulgação Douglas Garcia prometeu travar projetos de João Doria na Alesp



Em protesto à adoção de medidas mais restritivas para tentar conter a Covid-19 em São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia (PTB-SP) afirmou nesta quinta-feira, 11, que entrará com projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do toque de recolher no Estado e agirá para impedir movimentações do governador dentro da Alesp. “Vou travar todos os projetos do governador na Assembleia de São Paulo e vou também entrar com uma ação pelo PTB. O PTB está entrando com uma ação contra este toque de recolher”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, as ações do governador não se baseiam na saúde. “A gente precisa lutar contra os avanços ditatoriais e totalitários do governador João Doria. A gente precisa dar um basta nisso. O povo de São Paulo não aguenta mais”, garantiu o deputado, que representa o Movimento Conservador da casa legislativa, grupo formado por deputados de direita no ano de 2019.

A fase emergencial anunciada pelo Governo de São Paulo nesta quarta-feira, 11, terá início na próxima segunda-feira, 15, e durará até o dia 30 de março. Além do toque de recolher entre as 20h e 05h, alguns serviços que eram permitidos na fase vermelha, como cultos religiosos e abertura de lojas de materiais de construções, não poderão mais funcionar. Escolas estaduais adiantarão feriados e terão recesso entre os dias 15 e 28, mas continuarão a abrir para distribuição de chips e de refeições com hora previamente marcada junto às diretorias. Serviços essenciais, como os de farmácias, postos de gasolina e supermercados continuarão abrindo normalmente e o transporte público deverá funcionar com 100% da capacidade. Parques e praias continuarão fechados, serviços de drive thru poderão funcionar entre 05h e 20h e serviços de retirada nos restaurantes não serão permitidos. Com uma série de hospitais lotados, o Estado tem taxa de ocupação de leitos de UTI em 87,6% e a Grande São Paulo tem 86,7%. São Paulo tem mais de 2 milhões de infectados e se aproxima da marca de 63 mil mortos pela doença desde o início da pandemia.