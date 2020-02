‘Deputados insistem em derrubar ministro’, critica Eduardo Bolsonaro

Matheus Bonomi/Estadão Conteúdo Eduardo Bolsonaro participou de evento ao lado de Weintraub



O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (17) que “deputados insistem em derrubar ministro [Abraham Weintraub], fazendo ativismo judicial”. Eduardo e Weintraub participaram de um evento no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, para entregar 120 ônibus escolares a 115 municípios da Zona Rural do estado.

A declaração de Eduardo foi dada duas semanas depois de cinco deputados federais assinarem um documento pedindo o impeachment do ministro da Educação.

Em seu discurso, Weintraub afirmou que “não falta gente” querendo tirá-lo do cargo. “Começa que eu sou cascudo e eu tenho um monte de amigo me defendendo lá e me defendendo na internet”, completou.