Dermatologista Denise Steiner lança curso online sobre autoconhecimento da pele

O período de pandemia transformou a forma que diversas pessoas lidam com a pele, já que, de acordo com os números da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), os produtos do segmento registraram crescimento de 161,7% nas vendas durante os dez primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Intitulada como “A Relação das Brasileiras Com a Pele do Rosto”, a pesquisa realizada em 2019 pela Avon, em parceria com o Instituto Ibope Conecta, investigou os hábitos, sentimentos e atitudes de mil mulheres entre 25 e 60 anos, de todas as regiões do Brasil.

Em média, 48% concordam que o bem-estar e saúde são os principais sentimentos em relação ao cuidado do rosto, mas apenas 27% tratam a pele para se sentirem mais bonitas. Por outro lado, o estudo apontou que seis em cada dez mulheres estão insatisfeitas com a pele do rosto, sendo que 61% delas são jovens. Já quando o assunto é envelhecimento, 56% das entrevistadas estão preocupadas e tentam minimizar os sinais, mesmo sendo difícil estabelecer uma rotina. Enquanto isso, o setor brasileiro de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) apresentou um crescimento de 9,4% na corrente de comércio internacional de 2022.

Fazendo skincare sem conhecer a pele

Em 2020 houve um aumento de 21,9% na venda de produtos para skincare, impulsionado pelas redes sociais através de diversos influenciadores digitais. A crescente do segmento trouxe a divulgação dos próprios hábitos de cuidados, produtos utilizados e até receitas caseiras para melhorar a saúde e a beleza da pele. Mas a alta na venda de dermocosméticos, também potencializada durante a pandemia pelo excesso de álcool em gel, lavagens nas mãos e uso constante de máscara, trouxe à tona a busca incessante de produtos que melhorem essas regiões, além da compra em excesso e a falta de entendimento sobre o que a pele realmente precisa. Partindo deste ponto, a Dra. Denise Steiner, dermatologista especialista no assunto, aponta que o autoconhecimento profundo é fundamental para que, antes de investir em produtos, haja compreensão do que a pele realmente precisa.

O lançamento que proporciona Beleza e Felicidade de verdade

O curso intitulado “Beleza e Felicidade” tem o intuito de proporcionar autoestima e realização pessoal, além de mostrar que a beleza está muito além do aspecto físico e que cuidar de si mesmo é fundamental para a saúde, mas deve ser feito como autoconhecimento. Disponível na plataforma da Niu Cursos, o conteúdo será ministrado pela Dra. Denise Steiner, uma renomada dermatologista brasileira, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), doutora pela Unicamp, especialista em dermatologia pelo Hospital das Clínicas, além de se especializar em hanseníase, saúde pública e medicina do trabalho. Denise é professora de dermatologia desde 1989 e fez carreira na Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), chegando à presidência da mesma em 2013. Com mais de 30 anos de experiência profissional, é referência na área de dermatologia e já ministrou diversas palestras em congressos nacionais e internacionais. Além disso, é fundadora das clínicas Stockli e Steiner.

Em sua grade, o curso “Beleza e Felicidade” abordará diversos temas pertinentes ao cuidado e conhecimento da derme. Desde descobrir as camadas da pele e como elas afetam a aparência e saúde, aprender os principais cuidados para uma rotina de cuidados eficaz, prevenção do envelhecimento precoce, como tratar acne e melasma, conhecer os segredos de uma boa limpeza e hidratação, até entender como os medicamentos e a fotoproteção afetam sua pele. Ele é indicado para quem está cansado de investir em medicamentos, dermocosméticos e demais métodos que não trazem resultado, pessoas que desejam cuidar da pele da forma correta, iniciantes no autocuidado e também aos indivíduos preocupados em evitar o envelhecimento precoce da pele.

O conteúdo proporcionará aos alunos 18 aulas exclusivas com a professora e dermatologista Denise Steiner, além de ebook sobre envelhecimento precoce da pele, grupo de apoio, materiais personalizados, certificado reconhecido pelas instituições de ensino e acesso vitalício.