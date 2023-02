Niu lança curso para potencializar novos empreendedores digitais 

Inscrições para as aulas com o professor Junior Silveira já estão abertas; empresário digital ensina a construir um infoproduto do zero ou a vender como afiliado

Não é segredo que a crise econômica gerada pela pandemia Covid-19 impactou todos os setores e fez muitas pessoas trilharem novos caminhos profissionais. Esse, sem dúvidas, foi um grande propulsor para o crescimento de 19,8% em empreendedores formalizados como micro e pequenas empresas (MEIs) no Brasil, representando mais de 3,9 milhões novos empreendimentos. A maior pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, realizada em 2021 pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), com apoio do Sebrae e em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), mostrou que essas empresas significam 56,7% dos negócios em funcionamento no país, somando cerca de 43 milhões de empreendedores. Além disso, a pesquisa também concluiu que, no mesmo ano, o Brasil cresceu em 75% a sua taxa de empreendedorismo potencial, representando 50 milhões de brasileiros que desejam ou estão próximos de iniciar o seu negócio.

Ensinando algo que alguém quer saber

Com o aumento de pessoas trabalhando e estudando em suas casas, o número de cursos online disparou. A modalidade, que antes da pandemia não era tão considerada, se tornou a opção mais visada e fez os conteúdos virtuais crescerem exponencialmente. Mas a expansão digital não beneficiou apenas criadores de conteúdo, influenciadores ou quem já estava online. A visibilidade e possibilidades ficaram disponíveis também para aqueles que desejavam compartilhar seus conhecimentos ou vender produtos como fonte de renda. Outro fator que potencializou o cenário foi o fechamento e redução salarial de empresas tradicionais, fazendo com que pessoas comuns se reinventassem e enxergassem a internet como uma grande oportunidade de lucro. Para os jovens, já habituados ao meio digital, empreender foi ainda mais natural. A pesquisa aponta que o crescimento no setor, na faixa etária entre 18 e 24 anos, foi de 55%, sendo que as mulheres representam 49% deste número.

Aumentando seus lucros com o Curso Empreendedor Digital

A parceria da Niu com o professor Junior Silveira, que é empresário digital e trabalha na área desde 2015 — produzindo conteúdos e cursos online —, é o potencializador ideal para aqueles que desejam ingressar no segmento tecnológico. Com sete módulos e mais de 30 horas de aula, o curso Empreendedor Digital ensina a construir um infoproduto do zero ou a vender como afiliado. Junior, além de professor, é especialista e estrategista em todos os seus produtos digitais, que já ultrapassaram dezenas de milhões de reais em vendas, e com isso ele traz mais mais embasamento prático para o aluno.

Assim que o acesso é liberado, é possível encontrar materiais exclusivos e aprender de modo simples, rápido e de onde estiver por meio da Plataforma Niu. Ficou interessado? Clique aqui, assista à primeira aula totalmente gratuita e aproveite a condição especial de lançamento.