Número de internados por Covid-19 cai ao menor patamar no Rio de Janeiro

Apenas 70 pessoas deram entrada nos hospitais públicos da capital fluminense neste final de semana; no pico da pandemia, número chegou a 1.300 por dia

EFE/EPA/ATEF SAFADI Prefeitura do Rio de Janeiro espera não precisar interromper a campanha de vacinação novamente, para conseguir reduzir ainda mais os números de óbitos e internações



Neste final de semana, a rede pública de saúde do Rio de Janeiro registrou, mais uma vez, mínimas nas internações de pacientes com Covid-19, apenas 70 pessoas com a infecção pelo novo coronavírus nos hospitais. No pico da pandemia, esse número era de 1.300 pacientes internados por dia. A Prefeitura do Rio de Janeiro aguarda a chegada de mais vacinas para não ter que interromper a campanha de imunização. Nesta segunda-feira, 8, estão sendo imunizados com a terceira dose os idosos de 63 anos. Há outros públicos no alvo da prefeitura. No entanto, os estoques de vacinas estão baixos e podem se esgotar na próxima terça ou quarta-feira. A campanha de vacinação no Rio já precisou ser interrompida algumas vezes neste ano devido a falta de imunizantes. A prefeitura da cidade insiste que o Ministério da Saúde tem doses em estoque e problemas na logística, na distribuição. Até agora, o município do Rio de Janeiro conseguiu vacinar com primeira dose cerca de 88% da população, 70% já tomou a dose única ou as duas doses da vacina. A expectativa é que cheguem mais imunizantes contra a Covid-19 em breve.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga