Desaparecimento de piloto brasileiro na Venezuela levanta suspeitas de sabotagem

Pedro Rodrigues Parente Neto, de 37 anos, desapareceu no começo de setembro; Polícia Federal revelou que o instrutor entrou no país vizinho com o transpônder desligado

Reprodução/RedesSociais Instrutor de voo Pedro Rodrigues Parente Neto



O desaparecimento do instrutor de voo Pedro Rodrigues Parente Neto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 1° de setembro, gerou suspeita de sabotagem. Ele era responsável pelo perfil “Céu Livre Aerodesporto”, onde promovia cursos de pilotagem e oferecia voos turísticos. Recentemente, em maio, Pedro se envolveu em um incidente aéreo no Acre, onde precisou realizar um pouso de emergência no rio Tarauacá. No momento de seu desaparecimento, o instrutor estava a bordo de um monomotor Bellanca Aircraft, que havia sido contratado para uma viagem iniciada em 17 de agosto. A última informação sobre ele indica que a aeronave desapareceu enquanto sobrevoava a Venezuela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Federal revelou que o instrutor entrou no país com o transpônder desligado, o que complicou as buscas por sua localização. Pedro teria expressado preocupações sobre possíveis atos de sabotagem relacionados a um voo anterior. Ele havia sido contratado por Wesley Evangelista, que possui um histórico criminal, o que levantou suspeitas sobre a segurança de suas operações. Durante o acidente no Acre, uma terceira pessoa estava na aeronave, identificada como Genésio Rodrigues, mas Pedro afirmou não conhecê-la. As investigações sobre o acidente e o desaparecimento de Pedro Rodrigues estão em andamento. As autoridades continuam a apurar os detalhes do caso, buscando esclarecer as circunstâncias que levaram ao desaparecimento do instrutor de voo e a relação com os eventos anteriores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA