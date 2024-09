Incêndio atinge Hospital dos Servidores no Rio de Janeiro

Foco do fogo foi identificado em equipamentos de refrigeração no 11º andar do hospital

Reprodução/Instagram Em outubro de 2020, um incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso resultou na morte de três pacientes



Um incêndio de grandes proporções atingiu a cobertura do Hospital dos Servidores, localizado no Centro do Rio de Janeiro. As equipes de bombeiros foram rapidamente acionadas e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Os pacientes internados na unidade foram evacuados como medida de segurança, e aqueles que tinham consultas agendadas foram instruídos a deixar o prédio.

O foco do incêndio foi identificado em equipamentos de refrigeração no 11º andar do hospital. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a correria de pessoas pelos corredores do hospital, além de uma densa coluna de fumaça que pode ser vista de várias partes da cidade. A situação gerou preocupação entre os moradores e familiares dos pacientes.

Esse incidente não é isolado, pois em outubro de 2020, um incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso resultou na morte de três pacientes. Além disso, em setembro de 2019, um trágico incêndio no Hospital Badim levou à morte de onze pessoas, todas elas pacientes idosos.

