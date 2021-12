Descida para o litoral de São Paulo tem lentidão na véspera do Ano Novo

Congestionamento é identificado antes da praça de pedágio, do km 25 ao km 31; Ecovias recomenda que motorista opte pela pista norte ou sul da Anchieta

Reprodução/Ecovias Praça do pedágio é o principal ponto de congestionamento na Anchieta



Os moradores da Grande São Paulo que decidiram viajar para a praia nesta sexta-feira, 31, encontram lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes, principal via de ligação entre a região metropolitana e as cidades do litoral paulista. “Galera que está indo rumo ao litoral: a melhor opção, neste momento, é seguir pela pista norte ou sul da Anchieta, por onde o tráfego está tranquilo. O congestionamento é identificado antes da praça de pedágio, do km 25 ao km 31″, informou, por volta das 10h, a Ecovias, concessionária que administra as duas estradas. Além do grande volume de carros, a chuva prejudica o tráfego. Também há registro de congestionamento na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 285 ao km 292, devido ao alto fluxo de veículos.