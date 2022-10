Jorginho Mello e Décio Lima disputarão 2º turno pelo governo de Santa Catarina

Atual governador, Carlos Moisés, do Republicanos, ficou fora do segundo turno

Reprodução/Instagram @governadormoises e @jorginhomello

A eleição para o governo do Estado de Santa Catarina será definida no segundo turno. Após o fim da apuração realizada na noite deste domingo, 2, Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) terminaram na liderança e irão disputar a preferência do povo no dia 30 de outubro. Jorginho terminou a apuração com 38,62% dos votos, seguido por Décio, que obteve 17,41% da preferência do público. O atual governador Carlos Moisés (Republicanos) sofreu uma grande derrota e, ao contrário do que diziam as principais pesquisas de intenção de voto, ficou fora do segundo turno. Ele obteve 16,98& dos votos. Gean Loureiro (União Brasil) veio logo atrás, com 13,62% dos votos. Esperidião Amin (PP) obteve 9,75% dos votos do povo, confirmando a perda de votos apontadas pelas últimas pesquisas. Na última pesquisa do Ipec (antigo Ibope), divulgada na sexta-feira, 30, Jorginho aparecia com uma leve vantagem em relação a Moisés, tendo 29% dos votos válidos contra 23% do atual governador. Neste cenário os dois estavam empatados no limite da margem de erro. O levantamento trouxe ainda Gean Loureiro com 16%, Décio Lima com 15% e Esperidião Amin com 14%, todos empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais candidatos apareciam com menos de 2% das intenções de voto, cenário que foi visto novamente no pleito de domingo.