Desmoronamento em gruta deixa 15 bombeiros civis soterrados no interior de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas já foram retiradas com fraturas e hipotermia; caso aconteceu na madrugada deste domingo, 31, no município de Altinópolis

Reprodução / Facebook Jornal a Tribuna Alegriense & Região Quatro viaturas e 15 bombeiros trabalham nas operações de resgate, que conta com apoio do Samu e da polícia local



Um desmoronamento em uma gruta no município de Altinópolis, próximo a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deixou ao menos 15 pessoas soterradas. O caso aconteceu por volta da uma da manhã deste domingo, 31, quando 26 integrantes da escola Real Life participavam de um treinamento de bombeiros civis na Gruta Duas Bocas, localizada em uma zona rural, quando o teto da caverna desabou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas permanecem soterradas e três vítimas já foram retiradas com fraturas e hipotermia do local. Ainda de acordo com a corporação, o local é de difícil acesso e há risco de novos desmoronamentos. Quatro viaturas e 15 bombeiros trabalham nas operações de resgate, que conta com apoio do Samu e da polícia local.