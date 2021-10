Alec Baldwin se manifesta sobre incidente que provocou morte de diretora: ‘Ela era minha amiga’

Ator disse que não pode dar detalhes sobre as investigações por ordem da polícia e defendeu ‘esforço contínuo’ para limitar o uso de armas em sets de filmagem

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021 Alec Baldwin atirou acidentalmente no set de filmagens



Alec Baldwin falou pela primeira vez sobre o incidente que provocou a morte da diretora Halyna Hutchins no set de filmagens do filme “Rust”. O ator conversou com um grupo de jornalistas nos Estados Unidos. “Ela era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, eu a levei para jantar junto com Joel, o diretor. Nós éramos uma equipe muito, muito bem treinada rodando um filme, e então aconteceu esse evento horrível.” Baldwin disse que não pode dar detalhes sobre as investigações por ordem da polícia. Ele também falou sobre as campanhas que pedem o fim do uso de armas de fogo no cinema e na TV. “Um esforço contínuo para limitar o uso de armas de fogo em sets de filmagem é algo em que estou extremamente interessado. Não sou um especialista neste campo. Portanto, seja o que for que as outras pessoas decidam é o melhor caminho a seguir, em termos de proteção da segurança das pessoas nos sets de filmagem, sou totalmente a favor e cooperarei com isso de todas as maneiras que puder”, declarou.