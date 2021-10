Desmoronamento em gruta deixa um morto no interior de SP; oito ainda estão desaparecidos

Integrantes da escola Real Life participavam de um treinamento de bombeiros civis na Gruta Duas Bocas e ficaram soterrados

Divulgação/Corpo de Bombeiros de SP Equipes trabalham no resgate de bombeiros soterrados na gruta



O Corpo de Bombeiros confirmou na tarde deste domingo, 31, que o desmoronamento em uma gruta no município de Altinópolis, no interior de São Paulo, deixou uma pessoa morta. O caso aconteceu por volta da uma da manhã, quando 26 integrantes da escola Real Life participavam de um treinamento de bombeiros civis na Gruta Duas Bocas, que desabou. Segundo os bombeiros, oito pessoas ainda estão desaparecidas e uma foi socorrida. Anteriormente, a corporação havia informado que três pessoas haviam sido socorridas. Pelo menos seis viaturas e 20 bombeiros trabalham nas operações de resgate, que conta com apoio do Samu e da polícia local. Segundo o Governo de São Paulo, equipes do Grupo de Atendimento em Emergência e Desastre (GEAD) do Corpo de Bombeiros estão a caminho do local para auxiliar nas buscas. Dois helicópteros Águia também estão disponíveis para apoiar as ações das equipes.