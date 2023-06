Devido a alta de furtos de cabos, concessionária de energia elétrica troca tampas de ferro

Apesar de a operação ser iniciada na região central da capital paulista, o furto de cabos cresceu de maneira exponencial na Grande São Paulo ultrapassando os 1000%

Divulgação/Enel No Centro de SP, Enel troca tampas de ferro por concreto



A fim de evitar a alta incidência de furtos de cabos no Centro São Paulo, a Enel, concessionária de energia elétrica, decidiu trocar as tampas das câmaras da rede elétrica subterrânea da localidade. Já foram substituídas 200 peças desde o fim do ano passado – a meta é chegar a 900 o quanto antes. O novo vedante custa o dobro do anterior e pesa cerca de 400 kg, o que dificulta a remoção por pessoas não autorizadas, sendo necessário o deslocamento de equipe específica para movimentação. Segundo dados da empresa, há um aumento considerável deste tipo de crime, que só neste ano soma 10 casos de furto de tampas; enquanto os de cabos alcançam cerca de 47 quilômetros desde 2021. Apesar de a operação ser iniciada na região central da capital paulista, este tipo de delito cresceu de maneira exponencial na Grande São Paulo ultrapassando os 1000%. Com relação à receptação do cobre, ele geralmente é roubado e vendido a ferros velhos. Além da mudança das tampas, a Enel tem investido numa série de tecnologias para supervisionar os equipamentos, como: implantação de alarmes e monitoramento remoto.

Para coibir os números recordes no caso de furtos no Centro, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que está mobilizando reforços militares, civis e técnico-científicos na região, o que tem “se mostrado eficaz, como apontam os resultados: queda dos roubos e furtos de 19% e 8,1% em abril, respectivamente, após 15 meses de alta.”