Dez jovens são abordados por tentar pular a catraca do BRT no Rio

Agentes de segurança foram acionados e multaram todos os membros do grupo

Reprodução/Instagram/@seop.rio Os seguranças se dirigiram até a Estação Marechal Fontenele, onde aconteceu a abordagem



Dez jovens que tentavam dar calote no Terminal BRT Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, foram abordados por agente do BRT Seguro. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira, 25, enquanto o grupo estava voltando da praia e decidiu pular as catracas da estação. O Centro de Comando e Monitoramento da Mobi-Rio visualizou a situação pelas câmeras de segurança e logo acionou os seguranças, que imediatamente se dirigiram até a Estação Marechal Fontenele, onde aconteceu a abordagem. Todos foram identificados e multados.