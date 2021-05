Dilma Rousseff recebe alta de hospital após passar por exames

Ex-presidente foi internada em Porto Alegre na noite da segunda-feira, 24, após sentir mal-estar em casa; segundo assessoria, ela está em ‘bom estado de saúde’

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Dilma passou por exames após sentir mal-estar



A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu alta na manhã desta terça-feira, 25, poucas horas após ser internada no Hospital Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, por causa de um mal-estar sentido na noite da segunda-feira, 24. Dilma foi acompanhada pelo médico Paulo Caramori e, segundo a assessoria de imprensa dela, não teve nada registrado nos exames feitos na unidade de saúde. “Ela já está em casa, em bom estado de saúde, consciente”, afirmou em nota. Nas redes sociais, o ex-presidente Lula disse que conversou com a colega e disse que ela se sentia bem. “Falei com a @dilmabr hoje 9h da manhã e ela já estava se sentindo melhor, falante como sempre. Se Deus quiser em breve já estará de volta em casa, recuperada e com muita disposição pra nossa luta.” Dilma Vana Rousseff tem 73 anos e foi presidente de 2011 a 2016, quando sofreu impeachment. Ela recebeu a vacina contra a Covid-19 em março.