Confederação Israelita repudia falas de Renan Calheiros: ‘Desrespeito à memória das vítimas do Holocausto’

O relator comparou as responsabilidades da CPI da Covid-19 às funções do Tribunal de Nuremberg; a Corte foi responsável por julgar o alto escalão nazista pelos crimes contra a humanidade

CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB), comparou as responsabilidades da comissão do Senado às funções do Tribunal de Nuremberg – responsável por julgar o alto escalão nazista pelos crimes cometidos contra a humanidade durante a Segunda Guerra Munidal."Nuremberg reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e, até hoje, há questionamentos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi apenas um julgamento dos vencedores ou se a sentença de pena de morte pelos crimes cometidos deveria ter sido apenas uma pena de prisão. Estes são balizadores importantes", disse Calheiros na sessão desta terça-feira, 25. Frente ao posicionamento, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) divulgou uma nota de repudio às falas do relator.

“A Conib repudia mais uma vez comparações completamente indevidas do momento atual, agora feitas na CPI da Covid, aos trágicos episódios do nazismo que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto. Essas comparações, feitas muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes”, registrou o comunicado. Atualmente, a instituição tem trabalhado para divulgar o trabalho realizado na campanha “Não compare o incomparável”, que prevê conscientizar a população sobre a tragédia sofrida pelos judeus e desestimular a banalização do Holocausto.