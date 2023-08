Diretor da Aneel diz que apagão é resultado de ‘problemas de suprimento’ e fala em ‘evento de grande porte’

Norte, Nordeste e Sudeste são afetados; Ministério de Minas e Energia informou que parte da situação foi normalizada

Michel Jesus/ANEEL Diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, diz que apagão é resultado de 'problemas de suprimento'



O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira, 15, que o apagão nacional é resultado de “problemas de suprimento” em energia elétrica e foi um “evento de grande porte”. “Neste momento, estamos tendo um problema de suprimento nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O Ministério de Energia já comunicou às agências e demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas desse evento, que é um evento de grande porte. Envolve também algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste”, disse Sandoval em reunião pública nesta manhã. Uma queda de energia elétrica foi registrada por volta das 8h30 desta terça-feira em Estados de todas as regiões do Brasil. O problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil MW de carga em Estados do Norte e Nordeste e também afetou o Sudeste, informou o ministério em conjunto com o ONS. Estados do Centro-Oeste e Sul também confirmaram que foram afetados pelo apagão. Parte da situação já foi normalizada e equipes estão trabalhando para retomada total, segundo comunicado. Até as 10h15, 7,5 mil MW dos 16 mil MW interrompidos haviam sido retomados, informou o ONS.