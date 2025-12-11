Jovem Pan > Notícias > Brasil > Diretor da Enel justifica demora para restabelecer energia em SP

Diretor da Enel justifica demora para restabelecer energia em SP

Em entrevista exclusiva ao Morning Show, da Jovem Pan, Marcelo Puertas afirma que operação, desta vez, é mais complexa como a registrada em 2023

  • Por Jovem Pan
  • 11/12/2025 12h06
Em entrevista exclusiva ao programa “Morning Show”, da Jovem Pan, o diretor regional da Enel, Marcelo Puertas, justificou a lentidão na retomada do fornecimento de eletricidade em São Paulo após o temporal que castigou a capital e a região metropolitana. O executivo atribuiu a complexidade dos reparos à violência atípica do evento climático.

Segundo Puertas, o sistema foi impactado por ventos que chegaram a 97 km/h na madrugada de quarta-feira (10). A intensidade das rajadas provocou a queda massiva de árvores sobre a rede aérea, o que transformou o trabalho das equipes de campo em uma obra de reconstrução, e não apenas de reparo.

“Diferente dos outros eventos climáticos que já vivenciamos, a gente percebeu na madrugada ventos de 97km/h. Esses ventos foram violentos e vieram em forma de rajadas, ou seja, eles vêm como uma ‘pancada’ nas árvores. Essas árvores caem e arrebentam os fios”, explicou o diretor à Jovem Pan. Ele ressaltou que a logística para recompor a fiação exige o uso contínuo de diversos almoxarifados da companhia.

Números do apagão

O diretor também atualizou os números do apagão. O pico de interrupção atingiu 2,2 milhões de clientes sem luz. Até o momento da publicação desta reportagem, o serviço havia sido normalizado para cerca de 35% desse total, restando ainda 1,4 milhão de unidades consumidoras desligadas.

Puertas alertou que não há um prazo único para todos os bairros: “Temos lugares que a energia será restabelecida mais rápida, e em outros o tempo pode ser maior”, afirmou.

Diante das críticas sobre a quantidade de equipes nas ruas e imagens de veículos da empresa parados em pátios, o diretor justificou que a frota opera em sistema de rotatividade. “Os carros estão esperando blocos de equipe entrarem no trabalho para serem utilizados”, disse.

Puertas afirmou que a Enel possui quase sete mil funcionários em São Paulo e uma Central de Operações funcionando 24 horas. O diretor citou também o reforço no contingente como parte do “Plano Verão” da concessionária, focado em manutenção e podas preventivas. “Nós contratamos 1.100 eletricistas na Enel e queremos contratar mais 400”, finalizou.

