Falta de energia afeta abastecimento de água em bairros da capital e cidades da Grande SP

Interrupção no fornecimento elétrico após chuvas impede bombeamento; Sabesp pede economia de água até a normalização dos sistemas

Gilberto Marques/Governo de São Paulo Sabesp informa que o abastecimento de água em parte da capital paulista e em diversos municípios da Região Metropolitana continua prejudicado nesta quinta-feira (11)



A Sabesp informou que o abastecimento de água em parte da capital paulista e em diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo continua prejudicado nesta quinta-feira (11). O problema é decorrência da queda no fornecimento de energia elétrica provocada pelas chuvas e vendavais registrados na terça (9) e quarta-feira (10).

Segundo a companhia, a falta de eletricidade impossibilita o funcionamento das estações de bombeamento, essenciais para levar a água até as residências e reservatórios.

Áreas afetadas

Na cidade de São Paulo, as regiões que permanecem com o abastecimento comprometido incluem Americanópolis, Cangaíba, Parelheiros, Parque do Carmo, Parque Savoy, Sacomã, Vila Clara, Vila Formosa e Vila Romana. Bairros adjacentes a essas localidades também sofrem impactos, uma vez que são atendidos pelos mesmos reservatórios.

Na Grande São Paulo, a situação é crítica em cinco municípios que estão totalmente impactados: Itapecerica da Serra, Guarulhos, Cajamar, Mauá e Santa Isabel. Já nas cidades de Cotia (região do Atalaia) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves), o desabastecimento atinge partes dos municípios.

Retomada gradual

Em localidades onde a energia elétrica já foi restabelecida — como Vila Mariana e Morumbi, na capital, além de Santo André e o bairro Vila Iracema, em Osasco —, a recuperação do fornecimento de água ocorre de maneira gradual.

A Sabesp explica que o longo período sem bombeamento esvaziou as tubulações. Com a retomada da energia, a água precisa primeiro preencher a rede de distribuição para, posteriormente, alcançar as caixas-d’água das residências e edifícios.

Em nota, a companhia orienta os moradores a fazerem uso consciente da água armazenada até a recuperação completa do sistema. Imóveis que possuem caixa-d’água, conforme determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos da interrupção.