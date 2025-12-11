Hospital São Paulo está mais de 24 horas sem energia

Enel informou que mais de 1 milhão e meio de imóveis ainda estão sem eletricidade por conta dos fortes ventos que atingiram a cidade no dia anterior

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A cidade de São Paulo está enfrentando os efeitos de um ciclone extratropical, com ventos que chegaram a 98 km/h



Os recentes vendavais que atingiram a cidade de São Paulo causaram sérios transtornos, especialmente para uma unidade do Hospital São Paulo, que ficou sem energia elétrica por mais de 24 horas. A falta de eletricidade obrigou o hospital a recorrer ao uso de geradores para manter suas operações. Além disso, os ambulatórios associados também foram afetados, permanecendo sem luz desde a tarde do dia anterior. Embora a energia tenha sido restabelecida em outra unidade do hospital, a região da Vila Clementina, onde o hospital está localizado, continua a sofrer com a falta de eletricidade. A rua Botucatu, por exemplo, abriga uma lanchonete que enfrenta dificuldades para atender seus clientes, aceitando apenas pagamentos em dinheiro devido à impossibilidade de carregar as maquininhas de cartão.

A situação é ainda mais complicada pela instabilidade da internet, que prejudica a comunicação e o atendimento. Uma funcionária de um dos ambulatórios relatou que a energia oscilou na manhã anterior e, após uma forte ventania, não foi restabelecida. A falta de comunicação é uma preocupação crescente, especialmente para pacientes de outras regiões. Um exemplo é uma paciente de Minas Gerais que não foi informada sobre a impossibilidade de atendimento. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, não forneceu um prazo para o restabelecimento, aumentando a aflição dos moradores e comerciantes locais.

A cidade de São Paulo está enfrentando os efeitos de um ciclone extratropical, com ventos que chegaram a 98 km/h, resultando em quedas de árvores e interdições em algumas vias. A Enel informou que 1.559.032 imóveis ainda estão sem energia. A expectativa é que a energia seja restabelecida ainda hoje, mas a incerteza persiste.

