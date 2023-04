Disque 100 passa a receber denúncias de ataques a escolas pelo WhatsApp

Denunciantes não precisam se identificar e podem usar o canal gratuito para enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URLs

Reprodução/ Pixabay @webster2703 Denúncias poderão ser feitas pelo whatsapp e página Escola Segura



O Disque 100, canal gratuito usado para comunicar alguma violação de direitos humanos, agora poderá receber também denúncias de ataques contra escolas. A nova função foi anunciada nesta quinta-feira, 13, pelo governo federal, que disponibiliza o número de WhatsApp – (61) 99611-0100 – como uma via específica para reportar atentados ou ameaças de ataques em instituições de ensino. De acordo com o governo, os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URLs. Quanto mais detalhes e informações, melhor. Além disso, quem estiver apresentando uma denúncia não têm a obrigação de se identificar, e as informações são mantidas em sigilo. “O novo número é mais um canal de atendimento no âmbito do Disque 100 – Disque Direitos Humanos”, informou o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), responsável por receber as denúncias. Além do WhatsApp, o Disque 100 também pode ser acionado por ligação gratuita (discando 100), pelo site do ministério, e pelos aplicativos Telegram e Direitos Humanos Brasil. O serviço também dispõe de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O novo número de WhatsApp se soma a outros canais de denúncias criados para o mesmo fim, como o Escola Segura, feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com SaferNet Brasil, para o recebimento de informações de ameaças de ataques contra as escolas. O MDHC recomenda que os denunciantes informem os detalhes da ocorrência, como local de ameaça e dados do suspeito. Nos casos em que as violações acontecerem no meio virtual, a orientação é que as pessoas informem as redes sociais, postagens, perfis, e também endereços eletrônicos dos envolvidos. Pelo conteúdo e teor das denúncias, o Disque 100 encaminha as ocorrências para as autoridades competentes, como forças de segurança e Conselho Tutelar, por exemplo. Mesmo com a ampliação para a comunicação de ataques a instituições de ensino, o Dique 100 continua aberto para receber casos de violações e descumprimentos de direitos humanos.

Canais específicos para denunciar um ataque a escola

WhatsApp – (61) 99611-0100

Escola Segura

Outros canais para Denunciar violações de direitos

Telefone – Discar 100 (Ligação gratuita);

Telegram – Para utilizar o canal, é necessário digitar “Direitoshumanosbrasilbot” na busca do aplicativo;

Videochamada em Libras – para pessoas surdas ou com deficiência auditiva usuárias da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

*Com informações do Estadão Conteúdo