Distrito Federal enfrenta a pior seca dos últimos 20 Anos

Ricardo Stuckert/PR 15.09.2024 - Sobrevoo o Parque Nacional de Brasília, atingido por incêndio 15.09.2024 - Sobrevoo no Parque Nacional de Brasília, atingido por incêndio neste domingo. Brasília - DF.



O Distrito Federal enfrenta a mais severa seca dos últimos 20 anos, com um impressionante total de 150 dias consecutivos sem chuvas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este cenário atual é apenas superado pelo ano de 1963, que registrou 163 dias sem precipitações. A última chuva na região ocorreu em 23 de abril, evidenciando a gravidade da situação. Desde a década de 1980, a região tem observado um aumento considerável no número de dias sem chuvas, com uma média que chega a 80 dias. Essa tendência preocupante levanta questões sobre os impactos ambientais e a saúde pública, uma vez que a falta de umidade pode agravar problemas respiratórios e outras condições de saúde.

O Inmet emitiu alertas sobre o risco elevado de incêndios florestais, uma consequência direta da seca prolongada. Além disso, a qualidade do ar na região pode sofrer deterioração, afetando a saúde da população. A combinação de calor intenso e baixa umidade cria um ambiente propício para a propagação de focos de incêndio. Apesar do quadro alarmante, o Inmet também traz uma expectativa de alívio. A previsão indica a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas durante a transição entre setembro e outubro, o que pode trazer um respiro temporário para a situação crítica enfrentada pelo Distrito Federal.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA