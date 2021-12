Distrito Federal identifica mais dois casos da variante Ômicron

Casal chegou em Brasília por voo vindo direto de Cancún; outros dois moradores da capital infectados pela nova cepa do coronavírus no início do mês estão curados

EFE/EPA/AHMAD YUSNI - 02/02/21 Pacientes estão com sintomas leves e em isolamento social



A Secretaria de Saúde do Distrito Federal identificou mais dois casos da variante Ômicron. O casal de viajantes chegou em Brasília na última segunda-feira, 14, por voo vindo direto de Cancún, no México. A pasta diz que os pacientes estão com sintomas leves e seguem isolados. Ambos foram imunizados com duas doses da Pfizer. Os dois ingressaram no DF com teste negativo para a Covid-19, mas, ainda na manhã de segunda-feira, a mulher realizou um novo teste, cujo resultado foi positivo para doença. Os próprios viajantes acionaram o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que realizou nova coleta de RT-PCR. As amostras foram sequenciadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), que confirmou que infecção pela variante Ômicron nos indivíduos. O material foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz para validação do resultado. O homem tem entre 20 a 29 anos e a mulher, de 30 a 39 anos.

A Cievs solicitou ao Ministério da Saúde a lista de passageiros que estavam nesse mesmo voo. Todos os casos com suspeita de Covid-19 vindos de voos internacionais estão sendo monitorados. Um terceiro viajante de um voo vindo do Canadá com conexão no Panamá teve resultado positivo para a doença nesta sexta-feira, 17, e aguarda resultado do sequenciamento. Em 2 de dezembro, dois moradores do DF foram identificados com a variante Ômicron. Em 13 deste mês, o governo estadual informou que eles estavam curados. “Os dois concluíram o período de isolamento e, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, agora são considerados curados”, afirmou a chefe do Cievs-DF, Priscilleyne Reis, na ocasião.