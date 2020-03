Dois estudantes da PUC-SP testam positivo para coronavírus

Reprodução Universidade continua funcionando normalmente



A PUC-SP informou nesta quarta-feira (11) que dois estudantes da universidade testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com a instituição, as atividades seguem normais, já que ambos não frequentam o campus desde o último dia 4. “A reitoria está em contato sistemático com a vigilância sanitária”, disse por meio de nota.

“A PUC-SP continua funcionando normalmente, seguindo estritamente a recomendação das autoridades de saúde. Qualquer mudança nessa condição, assim como novas informações, serão imediatamente divulgadas a toda a comunidade universitária. Evite boatos”, continuou o comunicado.

A universidade também reiterou a necessidade de observar cuidadosamente as medidas de prevenção do contágio indicadas pelas autoridades de saúde brasileiras e reiterou a importância de “qualquer integrante da comunidade universitária informar imediatamente a reitoria, em caso de diagnóstico positivo para o coronavírus”.

Caso na USP

A Universidade de São Paulo (USP) anunciou nesta quarta-feira a criação de um comitê para monitorar a evolução do novo coronavírus entre alunos, professores e servidores técnicos e administrativos da instituição, em todos os campi. A decisão foi tomada durante reunião com a reitoria, superintendência de Saúde da universidade e membros do Departamento de Geografia, após um aluno do curso ter sido infectado com a Covid-19.

De acordo com a universidade, até o momento, foi confirmado apenas esse caso. O aluno positivo para coronavírus “foi contaminado pela parceira que viajou à Itália e não faz parte da comunidade universitária”, informa a USP em nota.