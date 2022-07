Dois restaurantes brasileiros estão entre os 50 melhores do mundo

A Casa do Porco, em São Paulo, e o Oteque, no Rio de Janeiro, foram premiados no 50 Best 2022

Reprodução/ Facebook A Casa do Porco Bar Janaína e Jefferson Rueda são os responsáveis pelo A Casa do Porco, no centro de São Paulo



A premiação 50 Best 2022, que elenca os melhores restaurantes do mundo, divulgou os vencedores nesta segunda-feira, 18, em cerimônia em Londres. O Brasil aparece representado por dois estabelecimentos: A Casa do Porco, em São Paulo, ficou na 7ª colocação e o Oteque, no Rio de Janeiro, o 47º. O restaurante do chef Alberto Landgraf entrou primeira vez na lista. O restaurante paulista, dos chefs Janaína e Jefferson Rueda, também esteve na premiação do ano passado, em 17º lugar. O grande vencedor foi o Geranium, da Dinamarca, que possui três estrelas Michelin e é comandado pelo chef Rasmus Kofoed. Na lista expandida entre 50-100º lugar, o Brasil teve outros nomes citados como o Maní (em São Paulo de Helena Rizzo), Lasai (no Rio de Janeiro de Rafael Costa), Evvai (em São Paulo de Luiz Filipe Souza) e D.O.M (em São Paulo de Alex Atala). O mais próximo que um restaurante brasileiro chegou do topo foi justamente com o D.O.M, em 2017, que ficou em 4º lugar.