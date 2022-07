Avião pousa de ‘ponta-cabeça’ em aeroporto internacional da Somália

Uma aeronave da companhia Jubba Airways se envolveu em um acidente nesta segunda-feira, 18, em Mogadíscio, capital da Somália, e ficou de cabeça para baixo. Segundo a companhia aérea, 36 pessoas estavam a bordo. “Todos os passageiros e tripulantes foram retirados em segurança”, informou a companhia. Em fotos divulgadas nas redes sociais da Somali National News Agency, é possível conferir como ficou o avião. A Jubba Airways informou que o acidente aconteceu por volta das 11h30 locais (5h30 de Brasília), mas que ainda não há informações sobre as causas do acidente. De acordo com testemunhas à agência somali, a aeronave bateu com uma de suas asas na pista na hora do pouso. Já os jornais locais, dizem que o capitão perdeu o controle no momento em que se aproximava da pista. Um relatório preliminar sobre o acidente está sendo realizado e vai ser publicado assim que a investigação for concluída, informou o diretor-geral da Aviação Civil da Somália (SCAA), Ahmed Moallin Hassan.

IGAD commended the firefighters of #Mogadishu Airport for the quick response to Monday’s plane crash. “We applaud the quick action of the Somalia fire brigade at the Adan Adde International Airport for their quick action in rescuing and saving lives” said @nuurist IGAD Spokesman. pic.twitter.com/HTK254SRlR

— SONNA (@SONNALIVE) July 18, 2022