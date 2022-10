Domingo de eleição deve ser chuvoso em boa parte do país; confira a previsão do tempo

Previsão aponta chuva em pelo menos quatro regiões; Nordeste deve ser de tempo aberto

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Tempo deve fechar em São Paulo no final de semana



O domingo, 30, dia do segundo turno das eleições 2022, deve ser chuvoso em boa parte do país. De acordo com o Climatempo, a chuva deve surgir pelo menos quatro regiões. A previsão aponta tempo seco somente no Nordeste. Uma frente fria que avança pelo país trará chuvas para as capitais do Sul. Em Porto Alegre-RS, a temperatura mínima é de 16ºC e a máxima de 32ºC no sábado. No entanto, o domingo deve ser chuvoso e a temperatura mínima prevista deve subir para 20ºC. Em Florianópolis-SC, são esperadas chuvas isoladas no sábado. A temperatura deve ficar entre 19ºC e 28ºC. No domingo, o termômetro varia de 20°C e 33°C. O dia terá uma estabilidade pela manhã, mas as chuvas poderão voltar durante a tarde. Em Curitiba-PR, o sábado será chuvoso com termômetros marcando mínima de 16°C e máxima de 24°C. Já no dia da eleição, o tempo será nublado, mas não sem chuva: mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. O tempo também deve fechar no Sudeste. Em São Paulo, há possibilidade de chuva no final da tarde do domingo. Durante o dia, a temperatura será de 19ºC e 30°C. No Rio de Janeiro, ela também deve dar as caras durante a tarde: mínima de 22°C e máxima de 33°C. Mesma previsão para Belo Horizonte: 19ºC e 32°C no sábado; 20°C e 31°C no dia da votação. Em Vitória-ES, final de semana será nublado e o domingo será com chuva: os termômetros não devem ultrapassar dos 31°C. Quem mora no Centro-Oeste também deve preparar o guarda-chuva. A chuva atingirá pequenas áreas e de curta duração em Goiás, Distrito Federal e em Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, elas podem ocorrer a qualquer momento com risco de raios. Campo Grande-MS deve registrar mínima de 24°C e máxima de 32ºC no dia da votação. Em Goiânia-GO, as chuvas poderão ocorrer durante o sábado e na tarde de domingo. A previsão para o fim de semana é de 23ºC e máxima de 35ºC. O sábado será de garoa em Brasília-DF e com chuva rápida durante a votação: os termômetros variam de 22°C e 31ºC no fim de semana. A máxima não deve ultrapassar dos 37°C em Cuiabá-MT, podendo chover rápido na tarde e noite de domingo.

A situação no Norte é praticamente a mesma. No dia das eleições, Belém-PA e Manaus-AM terão mínimas de 23ºC e máximas de 33ºC. Em Palmas-TO, a mínima será de 25ºC e a máxima de 36ºC, com previsão de chuva na noite de domingo. O Nordeste terá um fim de semana ensolarado. Céu aberto e muito calor nos seguintes estados: Maranhão, Piauí, Ceará, norte da Bahia e interior dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Há risco de chuvas rápidas no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Destaque para Teresina-PI, onde a temperatura chegará aos 37ºC. Em Recife-PE, a temperatura gira entre 25°C e 28°C nos dois dias. Em Salvador-BA, poderá ocorrer pancadas de chuvas no sábado e na manhã de domingo. O tempo muda no decorrer do dia: mínima é de 24ºC e a máxima de 27ºC.