Jovem Pan > Notícias > Brasil > Domingo de Páscoa terá calor e pancadas de chuva

Domingo de Páscoa terá calor e pancadas de chuva

Neste sábado, os termômetros na capital paulista chegaram a registrar 32°C na região da Avenida Paulista

  • Por Jovem Pan
  • 04/04/2026 17h41
  • BlueSky
MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12) Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12)

O feriado de Páscoa em São Paulo e em grande parte do Sudeste será marcado por temperaturas elevadas e sol, mas os motoristas e turistas devem ficar atentos à mudança no tempo prevista para o fim do domingo e o início da próxima semana. De acordo com a meteorologista Camila Yunes, o calor predomina, mas a chegada de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical podem trazer chuvas fortes e ventania.

Neste sábado, os termômetros na capital paulista chegaram a registrar 32°C na região da Avenida Paulista. O céu aberto e o azul típico de outono predominam, mas o calor favorece pancadas de chuva isoladas no fim do dia.

A Defesa Civil registrou cerca de 16 mm de chuva na Zona Leste (Itaquera). No interior, a situação é mais crítica: em Piracicaba, o acumulado chegou a 75 mm, e equipes de busca trabalham para localizar uma mulher desaparecida após ser levada por uma enxurrada.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >